مسؤولة أميركية تتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في أواخر فبراير

توقعت مسؤولة في الخارجية الأميركية «إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في أواخر فبراير من العام المقبل»، مشددة إلى أنه ستكون هناك عواقب على أي جهات فاعلة تُقوِّض الانتخابات أو تُحرِّض على العنف.

جاء ذلك على لسان نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي كارين ساساهارا خلال جلسة استماع حول ليبيا التئمت الخميس بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)

وشدَّدت ساساهارا على «ضرورة مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها».

وقالت المسؤولة الأميركية إن «جميع الخطوات التي يتم اتخاذها بنية أن الانتخابات ستُجرى يوم 24 ديسمبر الجاري»، مؤكدةً «وقوف إدارة بايدن مع الشعب الليبي في عمله على إقامة بلد موحد ينعم بالسلام والأمن والازدهار يتحكم في شؤونه الخاصة»، حسب قولها.

ويوم الخميس أيضًا، قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نولارند، إن «الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير ليبيا ومستقبلها تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع».

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