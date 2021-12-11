الحبيب: سأمنع قوى العبودية من تعطيل مسيرة شعبي نحو الرفاهية

اعتبر الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أن هناك قوى وصفها بـ”الاستبدادية والعبودية” تهدد مسيرة الوطن نحو الرفاهية وتعطل “قاطرة دولة المؤسسات الدستور والقانون والحقوق والواجبات والمساءلة”، حسب قوله.

وقال الأمين، في تغريدة له عبر تويتر: “أنا كحر سأدافع عن حقوقي الإنسانية بكل ما أملك لمنع قوى الاستبداد والعبودية المهددة لذاتي والخطرة على وطني والمعطلة لمسيرة شعبي نحو محطة السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والرفاه عبر قاطرة دولة المؤسسات الدستور والقانون والحقوق والواجبات والمساءلة”.

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