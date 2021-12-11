الجرندي: أمن واستقرار ليبيا أولوية لتونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن أمن واستقرار ليبيا يمثل أولوية لتونس.

وقال الجرندي خلال استقباله سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل إن بلاده لن تدّخر أيّ جهد من أجل المُضيّ قدما بالمسار السياسي الليبي مؤكدا أن أمن واستقرار ليبيا يمثل أولويّة لتونس بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية تونس

وعبّر السفير الألماني عن ارتياح بلاده للدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة من أجل المساهمة وبصفة فعّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.