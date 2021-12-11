أمطار متفرقة تشهدها مناطق الشمال الشرقي

العنوان-طرابلس

تشهد بعض مناطق ليبيا، اليوم السبت، سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الشمال الشرقي، مع تكاثر وانتشار للسحب، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المركز أن منخفضًا جويًّا يؤثر على مدن الشمال بداية من اليوم؛ إذ سيؤدي إلى هبوب رياح نشطة باردة، وسقوط الأمطار المتفرقة.

وأشار إلى أن هذا المنخفض يتمركز وسط البحر المتوسط، وتصحبه تقلبات جوية.

وأيضا مصحوب برياح نشطة إلى قوية احيانا على بعض مناطق الساحلية مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من مساء اليوم على مناطق الشمال- الجنوب الغربي والوسط.