“النائب العام” يأمر بالتحقيق مع العصابة المقبوض عليها في الخُمس

أصدر مكتب النائب العام تعليماته لمكتب المحامي العام بالخُمس بإجراء التدابير اللازمة لضبط المتهمين، ومعاينة محلّ الواقعة المتعلقة بمباشرة اختصاص متابعة إجراءات الاستدلال بشأن التشكيل العصابي الذي تم القبض عليه، أمس الجمعة.

وطالب مكتب النائب العام، في بيان، الجهات الضبطية، بمباشرةً إجراءات حصر أوكار الجريمة والعشوائيات التي اتخذها التشكيل العصابي ملاذا لهم في مدينة الخُمس وضواحيها؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها تعزيز الأمن وفرض القانون.

يُذكر أن مديرية الأمن مدعومة بقوة المهام الخاصة داهمت، ليل الخميس، موقع بمنطقة سيلين بمدينة الخُمس في عملية أمنية؛ بهدف القبض على مطلوبين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أدت لمقتل أحد العناصر الأمنية التابعة لقوة المهام الخاصة، قبل أن تنجح القوات الأمنية في تطويق الموقع والقبض عليهم.

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