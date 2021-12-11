معهد الموارد العالمية: ليبيا ضمن الدول الأكثر تعرضا لشح المياه على الأرض

صنف معهد الموارد العالمي الدولة الليبية بجانب المغرب وتونس والجزائر من بين 30 دولة هي الأكثر تعرضا لشح المياه على كوكب الأرض، وفقا لما ذكره موقع “الحرة” الأمريكي.

ونقل الموقع عن علماء، أكدوا أن منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا الذي يعاني في الأساس من ندرة كبيرة في المياه، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يمثل ضعفي المعدل العالمي، إذ تسجل ارتفاعا بنحو 0,45 درجة مئوية كل عقد، منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار العلماء إلى ازدياد الصحارى اتساعا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وكذلك والعواصف الترابية مع تقلص القمم الثلجية النادرة في المنطقة ببطء، ما يؤثر على أنظمة الأنهر التي تزود ملايين الأشخاص بالمياه.

ووفقا لـ “الحرة”، فقد أرجع الزميل المشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية، كريم الجندي، مشكلة الجفاف إلى سببين رئيسيين: أزمة تغيير المناخ وسوء إدارة الموارد المائية في كثير من دول المنطقة.

وأوضح الجندي، وهو مؤسس مبادرة كربون للاستدامة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تغيير المناخ أدى إلى انخفاض نسب سقوط الأمطار والثلوج في دول المنطقة، مشيرا إلى أنه في أسوأ سيناريوهات ستنخفض نسبة الأمطار في شرق المتوسط بنسبة 25 في المئة، وفي المغرب العربي بنسبة 40 في المئة.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي أدى إلى زيادة نسبة تبخر المياه خلف السدود في بعض الدول، مثل العراق وسوريا وتركيا. وأشار الجندي إلى أن المنطقة تعاني من تذبذب في عمليات سقوط الأمطار على مدار السنوات، مؤكدا أن التغير المناخي زاد من هذا التذبذب، وبالتالي أصبحت المنطقة تعاني من الجفاف الشديد أو الفيضانات.

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