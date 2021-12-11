طقس ليبيا على موعد مع منخفض جوي

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت،

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى تقلبات جوية هذا اليوم على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحياناً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، من مساء هذا اليوم ويوم الغد، على بعض مناطق الساحلية.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر، من مساء اليوم ويوم الغد، على بعض المناطق، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الساحلية، قد تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من (55) كم/س، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 23) مْ ، ولا تتجاوز (16) مْ على مناطق الجبل الغربي وتسجل انخفاضاً يوم الغد على غالبية مناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر، من مساء اليوم ويوم الغد، على بعض المناطق الساحلية خاصةً مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتكون نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر، وتتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (16 – 22) مْ وتسجل انخفاضاً يوم الغد خاصةً على مناطق جبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 24 ) مْ , وتسجل انخفاضاً يوم الغد على غالبية المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد خاصةً على الكفرة.

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