بعثة الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعملية الانتخابية المرتقبة

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم السبت، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية.

السايح وخلال اللقاء، استعرض التقدم الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

ومن جانبه، أكد زينينغا دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار البلاد.

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