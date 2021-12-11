البعثة الأممية: ندعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بمقر المفوضية رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم السبت مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية.

وبحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.