الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 – 9 ديسمبر 2021)

تباين الأداء الأسبوعي لسعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة بين 2 و9 ديسمبر الجاري.

وحسب النشرة الرسمية لأسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي، استقر سعر الدولار الأميركي يوم الخميس عند 4.59 دينار مقابل السعر الذي سجَّله نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، كما بقي اليورو على مستوى 5.20 دينار. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.07 د‫ينار مقابل 6.10 دينار الأسبوع قبل الماضي بفارق 3 قروش. وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي 1.25 دينار والدينار التونسي عند 1.58 دينار وهبطت الليرة التركية على نحو هامشي بفارق قرش مسجلة 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

وفي السوق الموازية، هبط الدولار إلى 4.98 دينار مقابل 5.05 دينار، وبفارق 7 قروش. كما تراجع اليورو بفارق 4 قروش، مسجلًا 5.56 دينار مقابل 5.60 دينار واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.40 دينار. كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار.

وهبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 205 دنانير مقارنة بـ207 دنانير، بفارق قرشين.

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