النايض يبحث مع السفير الأمريكي إجراء انتخابات شفافة ونزيهة

العنوان-تونس

بحث المرشح الرئاسي رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

بحسب بيان نشره النايض عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، ناقش اللقاء آخر الذي عقد بتونس المستجدات في ليبيا.

وفي وقت سابق التقى النايض سفير أسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، لبحث آخر المستجدات في ليبيا.

كما بحث سبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.