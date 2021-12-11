الترجمان: مقترحات مجلس الدولة الاستشاري لتأجيل الانتخابات لا تحمل أي حلول حقيقية

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان إن مقترحات مجلس الدولة الاستشاري لتأجيل الانتخابات، لا تحمل أي حلول حقيقية، بل من شأنها أن تُبقي المشهد على ما هو عليه، واستمرار سيطرة الميليشيات.

الترجمان انتقد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اقتحام المتطرفين والميليشيات لمبنى المفوضية العليا للانتخابات والاعتداء على مراكز انتخابية في طرابلس، وسرقة البطاقات الانتخابية منها ومهاجمة محكمة سبها، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار محاولات التشويش على العملية الانتخابية والتي يقوم بها مجلس الدولة الإستشاري.

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