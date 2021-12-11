ليبيا تشارك في اختتام أعمال المؤتمر العام لـ”الإيسيسكو”

شاركت ليبيا في اختتام أعمال المؤتمر العام الـ14 لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة”الإيسيسكو”، في مصر.

ومثّل ليبيا في هذا الحدث، وفدٌ من وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وسلط المؤتمر الضوء على مستقبل العملية التعليمية في ظل جائحة “كورونا”، واحتياجات الدول الأعضاء في منظمة “الإيسيسكو”، في مجالات التربية والعلوم والثقافة، إضافةً إلى تبادل الخبرات فيما بينها.

وألقى وزير التربية والتعليم موسى المقريف كلمةً، في ختام المؤتمر، أشار فيها إلى جهود الوزارة لتفادي تأثيرات جائحة “كورونا” على العملية التعليمية.

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