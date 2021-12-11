عضو بالكونغرس الأمريكي: الانتخابات الليبية تقترب والمخاطر تحيط بمصالح واشنطن

أوضح عضو الكونغرس الأمريكي تيد دويتش، أن المخاطر التي تحيط بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة فيما يخص الشأن الليبي، في ظل اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية.

دويتش وخلال جلسة استماع بشأن ليبيا، قال “إنه لم يبق سوى أسبوعين على انتخابات 24 ديسمبر، والمخاطر على مصالح الولايات المتحدة والشعب الليبي كبيرة جدًا.

وعقدت لجنة الخارجية المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب بمجلس النواب الأمريكي، جلسة الخميس الماضي حول التطورات في ليبيا.

وانعقدت الجلسة بحضور مبعوث الخاص لحكومة تسيير الاعمال لدى الولايات المتحدة محمد الضراط، تحت عنوان: “ليبيا. ماذا بعد الطريق إلى السلام”.

وترأس اللجنة عضو الكونغرس “تيد دويتش”، وتشاركه عن منظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “ميق دورتي”، ومساعد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى “كارين ساسهارا”.

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