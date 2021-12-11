السفير الأمريكي: يسعدنا رؤية الليبيين يواصلون مكافحة التهريب

في الفترة بين 5 إلى 9 ديسمبر شارك 21 مسؤولاً من الجمارك من جميع أنحاء ليبيا في تدريب قدمته الولايات المتحدة لتحسين فحص البضائع والأشخاص في موانئ الدخول بهدف منع تهريب المواد غير المشروعة.

بحسب بيان السفارة الأمريكية، فإن الدورة التي يرعاها برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ضرورية لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل و/أو الأسلحة التقليدية عبر الحدود الليبية.

أشار السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى أن “هذا الجهد التعاوني مع مسؤولي الجمارك الليبيين من وحدة مكافحة التهريب هو طريقة أخرى تعمل من خلالها الولايات المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة. كما يسعدنا أن نرى أن مسؤولي الجمارك من جميع أنحاء ليبيا يواصلون العمل معًا لمكافحة التهريب.”