السفارة الإمريكية: تدريب 21 مسؤولا بالجمارك الليبية على منع التهريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا تدريب 21 مسؤولا من الجمارك الليبية على تحسين فحص البضائع والأشخاص في موانئ الدخول بهدف منع تهريب المواد غير المشروعة.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن التدريب الذي تواصل خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر أقيم برعاية برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود EXBS التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ضروري لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية عبر الحدود الليبية.

أشار سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى أن “هذا الجهد التعاوني مع مسؤولي الجمارك الليبيين من وحدة مكافحة التهريب هو طريقة أخرى تعمل من خلالها الولايات المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة” مضيفا “يسعدنا أن نرى أن مسؤولي الجمارك من جميع أنحاء ليبيا يواصلون العمل معًا لمكافحة التهريب”.

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