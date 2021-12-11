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البعثة الأممية تجدد دعمها للانتخابات الليبية  

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم السبت، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية.

وبحسب المفوضية، استعرض السايح خلال اللقاء التقدم الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

وأكد زينينغا دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار البلاد.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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