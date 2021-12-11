دي مايو: تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجهه إيطاليا في منطقة المتوسط

ليبيا – جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تأكيده بأن تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجهه إيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع.

دي مايو وخلال فعالية أقيمت الجمعة بمقر وزارة الخارجية، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء، قال: “قبل أيام قليلة من انتخابات 24 من ديسمبر، أود أن أكرر أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية وذلك بكل قناعة وبشكل متسق”.

وأضاف أن موقف بلاده اتسق مع الموقف الفرنسي على مدار العامين الماضيين بشأن مستقبل ليبيا.

دي مايو وخلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي حول معاهدة “كورينالي” مع فرنسا أمس الخميس قال: إن مواقف كل من إيطاليا وفرنسا كانا متسقين فيما يتعلق بمستقبل ليبيا، مشيرًا إلى أن الدولتين الأوروبيتيين كانتا تتبنيان مواقف مختلفة تمامًا بشأن الأزمة الليبية قبيل توليه منصبه في سبتمبر 2019.

وتابع دي مايو حديثه: “بالنسبة للتعاون بين إيطاليا وفرنسا، فعندما توليت وزارة الخارجية في سبتمبر 2019، كانت إيطاليا وفرنسا تتبنيان مواقف مختلفة تماما بشان ليبيا، وهو الأمر الذي نعترف به”.

واستطرد: “نعقد اجتماعا كل 6 أشهر بين وكالتي الاستخبارات في إيطاليا وفرنسا، وذلك بفضل عمل جميع مؤسسات الدولتين بما في ذلك البرلمانيين وليس الحكومة فحسب، لمشاركة المعلومات، بما في ذلك المعلومات السرية”.

دي مايو اختتم تصريحه بالقول: “الآن، لدينا الموقف نفسه بشأن مستقبل ليبيا، على جميع مستويات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤتمر برلين ومؤخرا قمة باريس، سواء فيما يتعلق بدعم حكومات الوحدة الوطنية أو العملية التي قمنا بها على مدار العامين الماضيين للوصول لتشكيل حكومة وحدة وطنية”، مضيفًا: “بنينا معاهدة الكورينالي بناء على هذا النموذج”.

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