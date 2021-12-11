أميركا تدرب 21 عنصراً جمركياً ليبياً على مكافحة التهريب

أشاد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالتعاون مع مسؤولي الجمارك الليبيين، من وحدة مكافحة التهريب، الذي عدّه أحد الطرق التي “تعمل من خلالها الولايات المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة”.

وعبّر “نورلاند”، في بيان، عن سعادته برؤية “مسؤولي الجمارك من جميع أنحاء ليبيا يواصلون العمل معًا لمكافحة التهريب”، عقب الانتهاء من تدريب رعاه برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية الأميركية وشمل 21 مسؤولاً من الجمارك، من جميع الأنحاء؛ لتحسين فحص البضائع والأشخاص في موانئ الدخول؛ بهدف منع تهريب المواد غير المشروع.

وشددت السفارة الأميركية على أهمية التدريب، الذي اعتبرته ضرورياً لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية عبر الحدود الليبية.

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