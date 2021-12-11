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المصباحي: عدم تحديد الاختصاصات داخل الحكومة له تأثير كبير في تخبط رئاسة الوزراء في الإعداد للانتخابات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شدد رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية في ليبيا، محمد المصباحي على أن الارتباك الحكومي بدء عقب إصدار القوانين الانتخابية عن مجلس النواب.

المصباحي لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن المهام الرئيسة للحكومة هي التجهيز للانتخابات وحل المشكلات التي تواجه الليبيين، مشيراً إلى وجود تخبط وعدم تحديد اختصاصات داخل الحكومة، وهو ما له تأثير كبير في تخبط رئاسة الوزراء في الإعداد للانتخابات.

وأضاف: ”التخبط لا يزال موجوداً وتفصلنا أيام قليلة عن الانتخابات، وهو ما سيؤثر على العملية الانتخابية، ويضع اتفاق جنيف على المحك”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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