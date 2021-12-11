جولة خليجية لولي العهد السعودي… و"أوميكرون" تتوسع دوليا

لا تزال أخبار كورونا تسيطر على العالم، ومع ظهور متحورة “أوميكرون”، عاد الحديث مجدداً عن فعالية اللقاحات الموجودة، في حين شهد الأسبوع الماضي تطورات سياسية لافتة.

وقام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بجولة على دول خليجية، تسبق قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي تُعقد هذا الشهر، ودعا البابا إلى وضع حد “لغرق الحضارة” أمام المهاجرين، فيما تتواصل المعارك القانونية بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وتصريحات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني “لن يشارك في الشأن السياسي عندما تأتي حكومة منتخبة”، وانتخاب مجلس النواب الألماني الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز (63 سنة) مستشاراً، ليطوي بذلك عهد أنغيلا ميركل.

هنا جولة على أبرز أحداث الأسبوع

لا سبب للتشكيك في اللقاحات ضد “أوميكرون”

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن المتحورة الجديدة “أوميكرون” تنتشر أسرع من أي متحورة أخرى ظهرت حتى الآن لفيروس كورونا، وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن المتحورة “أوميكرون” رُصدت في 57 دولة، وارتفعت حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في دول الجنوب الأفريقي ومنها زيمبابوي. ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات مع انتشار المرض.

في المقابل، أعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، أنه “ليس هناك أي سبب” للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حالياً ضد كورونا في الحماية ضد “أوميكرون”، النسخة المتحورة الجديدة من الفيروس، مؤكداً أن لا مؤشرات على أن هذه المتحورة تسبب مرضاً أشد من ذلك الناجم عن المتحورة “دلتا”.

القوى العالمية ستتبين نوايا إيران بشأن التزامها الاتفاقات السابقة

قال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن القوى العالمية ستختبر خلال الأيام المقبلة مدى جدية إيران في المفاوضات النووية بعد أن أشارت إلى استعدادها لاستئناف المحادثات على أساس نصوص تم الاتفاق عليها في جولة المحادثات السابقة في يونيو (حزيران). واستؤنفت، الخميس، التاسع من ديسمبر (كانون الأول) محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بينما تكثف الولايات المتحدة وإسرائيل الضغوط عليها بالتلويح بتبعات اقتصادية أو عسكرية إن أخفقت الدبلوماسية.

وقال كبير مفاوضي إيران إنها ملتزمة الموقف الذي أعلنته، الأسبوع الماضي، عندما انفضت المحادثات مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين اتهموها بطرح مطالب جديدة والتراجع عن حلول وسط تم التوصل إليها في وقت سابق من العام. وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، “قالت إيران إنها قبلت العمل انطلاقاً من نصوص يونيو. سنختبر هذا في الأيام القليلة المقبلة”.

ولي العهد السعودي يختتم جولته الخليجية بالكويت

اختتم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آخر محطات جولته الخليجية في الكويت، وأجرى مباحثات مع العاهل الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح. وزار ولي العهد سابقاً الإمارات والبحرين وقطر وعمان. وأقيمت مراسم احتفال رسمية فور وصول ولي العهد السعودي إلى مطار الكويت الدولي، وكان في استقباله نظيره الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل أن يلتقي العاهل الكويتي في قصر بيان، الذي قلده قلادة “مبارك الكبير ووسام الكويت”.

وتأتي جولة ولي العهد السعودي قبيل قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في منتصف ديسمبر الحالي، وستعقد في العاصمة السعودية الرياض، وتسعى خلالها بعض دول المجلس إلى التواصل مع إيران في محاولة لاحتواء التوترات الإقليمية، وتجري مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي، في وقت هناك، منذ أبريل (نيسان) الماضي، حراك خليجي دبلوماسي غير مسبوق بين الرياض وأبو ظبي مع طهران، حين بدأت السعودية محادثات مباشرة معها ووصفتها بأنها “استكشافية إلى حد ما”.

البرهان: الجيش السوداني لن يشارك في السياسة بعد انتخابات 2023

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني “لن يشارك في الشأن السياسي عندما تأتي حكومة منتخبة”، مضيفاً أن “هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه”.

وأوضح البرهان لوكالة “رويترز”، “سنعمل معاً كي لا يكون المؤتمر الوطنى جزءاً من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور”. وبعد انقلاب عسكري قاده البرهان في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، تم توقيع اتفاق في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) أعيد بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) 2023.

وقال البرهان “بدأت التحقيقات في شأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين… والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي”، موضحاً أن أياً من القوى السياسية لن يكون جزءاً من الحكومة الانتقالية، بما في ذلك المنتمون إلى الحزب الحاكم السابق بزعامة البشير.

معركة قانونية جديدة لمنع نجل القذافي من الانتخابات الرئاسية

يبدو أن فصول المعارك القانونية التي تعترض محاولة نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي استعادة الحكم من بوابة الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد كما توقع كثيرون، بل تنتظر فصلاً أخيراً وحاسماً بعد إعلان المفوضية الانتخابية توجهها للطعن على قرار “محكمة سبها” قبول طعن فريقه القانوني على استبعادها له من قائمة المرشحين، قبل أيام قليلة.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعيداً من المعارك الانتخابية، واصلت اللجنة العسكرية رحلاتها الخارجية للتفاوض على تنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية من ليبيا، التي قادتها إلى أهم محطتين خارجيتين، أنقرة وبعدها موسكو، للتباحث مع الدولتين الأكثر حضوراً عسكرياً لسحب قواتهما من الأراضي الليبية. فجر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مفاجأة كبيرة بإعلانه “عزم المفوضية الاستئناف ضد قرار محكمة سبها قبول الطعن المقدم من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي”. وأوضح، أن “المفوضية ستستأنف قرارات المحاكم بقبول طعون المرشحين الذين استبعدتهم من قائمة المرشحين وعادوا بأحكام قضائية”.

وكشف عضو مجلس مفوضية الانتخابات الليبية أبو بكر مردة، أن “المفوضية ستستأنف على الطعون التي قبلتها المحاكم بحق جميع من استبعدتهم من القوائم الأولية”. وقضت لجنة الطعون الانتخابية الابتدائية بمدينة سبها، بقبول طعن سيف الإسلام ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاده من قائمة المرشحين الأولية للانتخابات الرئاسية، بعد توتر أمني لأيام في المدينة، عطل انعقاد جلسة النظر في الطعن المقدم من فريقه القانوني للمحكمة.

“التحالف الدولي” ينهي مهامه القتالية في العراق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة “داعش”.

وقال الأعرجي، بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف، “أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي، التي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف”. مضيفاً أن العلاقة “ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين”.

بدوره، قال اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن “التحالف سيُنهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما جرى الاتفاق عليه”. ودُشن التحالف الدولي ضد “داعش” في سبتمبر (أيلول) عام 2014، والتزمت الدول الأعضاء، التي وصل عددها إلى 83 دولة، مواجهة “داعش” على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته ومجابهة طموحاته العالمية، إضافة إلى الحملة العسكرية في سوريا والعراق.

أولاف شولتز المستشار التاسع لألمانيا ينهي عهد ميركل

انتخب مجلس النواب الألماني الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز (63 سنة) مستشاراً، وبات المستشار التاسع لألمانيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبحصوله على تأييد 395 نائباً عاد اليسار الوسط إلى الحكم ليطوي بذلك عهد أنغيلا ميركل.

جاء ذلك، بعدما تصدر حزبه “الاشتراكي الديمقراطي” الانتخابات قبل شهرين ونصف، وتمكن من تحقيق غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، “الخضر” (118 مقعداً) والحزب “الديمقراطي الليبرالي الحر” (92 مقعداً)، في حين أنه بحاجة إلى 369 صوتاً للفوز بالمستشارية.

وتطوي ميركل التي تنسحب فيما شعبيتها في أعلى مستوياتها، حياة سياسية استمرت 31 عاماً، بينها 16 على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.

وهي تغادر بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة للحكم سجلها هيلموت كول (1982- 1998). على الرغم من كون شولتز خصمها السياسي كان وزير ماليتها ونائبها في السنوات الأربع الماضية بموجب لعبة التحالفات.

وزير الخارجية اليمني: كشفنا حقيقة الحوثي

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في حديث لـ “اندبندنت عربية”، إن ما “تقوم به الدبلوماسية اليمنية بنقل معاناة أبناء شعبنا اليمني جراء الانتهاكات الجسيمة للميليشيات الحوثية في كافة المحافل والعواصم الدولية، نجح أخيراً في تغيير المواقف على المستوى الدولي واتخاذ إجراءات مختلفة إزاءها”.

وأوضح أن الدبلوماسية اليمنية تعمل بنشاط فاعل وتوضح للعالم “عدوان وإجرام هذه الميليشيات ومحاولاتها لتزييف الحقائق، وتقوم بالتصدي لكافة الدعايات والتضليل المغرض الذي تروج له الميليشيات الحوثية بمساعدة وإسناد من داعمها الرئيس النظام الإيراني وأذرعه المختلفة”. وفي هذا الاطار، استدل بن مبارك باتخاذ المجتمع الدولي فرض عقوبات على عدد من قادة وزعماء الميليشيا الحوثية، سواء تلك التي أقرها مجلس الأمن أخيراً أو بعض الدول بشكل مستقل، مثل الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، “ومع ذلك فنحن نحرص بشكل مستمر على رفع أداء البعثات وتعزيز دور الدبلوماسية اليمنية”.

محكمة أميركية ترفض دعوى تعويض بنحو 18 مليار دولار ضد “أرامكو” و”شيفرون”

رفضت محكمة أميركية الاستئناف المقدم من ورثة خالد أبو الوليد القرقني ضد شركة “أرامكو” السعودية، في القضية التي يطالبون فيها شركة النفط العملاقة بمبلغ 67.3 مليار ريال (18 مليار دولار)، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأعلنت “أرامكو”، أن الاستئناف في القضية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس جاء لصالحها.

ورفضت محكمة أميركية الاستئناف المقدم من ورثة عبدالله السليمان الحمدان وخالد أبو الوليد القرقني ضد “أرامكو” وشركة “ستاندرد أويل” في كاليفورنيا (التي أصبحت في ما بعد شركة “شيفرون”) في القضية التي يطالبون فيها بتثبيت تعويض لهم بقيمة 18 مليار دولار.

وكانت محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا قد قضت في سبتمبر (أيلول) عام 2019 بعدم التصديق على دعوى التعويض، وأقرت برفض الدعوى استجابة لطلب شركة “شيفرون” – السعودية، وشركة “أرامكو”، لكن المدعين استأنفوا حكم المحكمة في تكساس ليأتي القرار الأخير برفض الدعوى.

البابا فرنسيس يدعو إلى وضع حد “لغرق الحضارة” أمام المهاجرين

أمام نحو 40 مهاجراً، عبر البابا فرنسيس، عن حزنه حيال موت عدد كبير من المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، داعياً إلى وضع حد “لغرق الحضارة”، جاء ذلك في خطاب مؤثر ألقاه في مخيم للمهاجرين في ليسبوس، بعد خمسة أعوام من زيارته الأولى إلى هذه الجزيرة اليونانية الرمزية جداً في قضية الهجرة.

وقال الحبر الأعظم في اليوم الثاني من رحلته إلى اليونان، التي اتسمت بزيارة خاطفة إلى ليسبوس، “لا نهرب بسرعة من صور أجسادهم الصغيرة الممددة بلا حياة على الشواطئ”. معتبراً أن البحر الأبيض المتوسط “أصبح مقبرة باردة من دون الحجارة التذكارية على القبور”. وقال، إن “هذا الحوض الكبير من المياه، كان مهداً لعديد من الحضارات، ويبدو الآن مرآة للموت”.

ماذا أنتجت زيارة ماكرون الخاطفة إلى السعودية؟

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الزيارة التي أجراها للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تدفع نحو “حلحلة الأزمة” بين الرياض وبيروت، بحسب ما صرح به قبيل مغادرته السعودية.

وأعلن ماكرون الذي التقى الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة اليوم، أنه “أجرى مع الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت”.

وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته المدينة الساحلية في ختام جولته الخليجية القصيرة، إن “السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل” من أجل “إعادة تواصل العلاقة” بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وأوضح رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أن الاتصال مع ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات مع السعودية.