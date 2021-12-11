مكتب النائب العام يكشف تطورات التحقيق في مقتل عنصر أمن بالخمس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

أعلن مكتب النائب العام ضبط وإحضار المتهم بقتل عضو ‏إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الخمس أثناء ضبط وإحضار أحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرابة والخطف والإتجار بالمخدرات

وبين مكتب النائب العام في ليبيا أنه إثر ‏تلقي نبأ مقتل محمد عبدالله الدهماني رميا بالرصاص أثناء مساندة عناصر مديرية أمن الخمس حين قيامهم بضبط وإحضار أحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرابة والخطف والاتجار بالمخدرات ‏في محيط مدينة الخمس وجه النائب العام‏؛ بإجراء التدابير اللازمة لضبط المتهمين ومعاينة محل الواقعة؛ ووجه وكلائه بدائرة مكتب المحامي العام الخمس، مباشرة اختصاص متابعة إجراءات الاستدلال والإشراف عليها .

وأشار مكتب النائب العام إلى تمكن أجهزة إنفاذ القانون في وقت سابق من ضبط وإحضار المتهم المطلوب وإلقاء القبض على مرتكبي واقعة قتل عضو ‏إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ ‏كما أنجز إجراء تفتيش عدد من المواقع التي يستغلها الجناة بناءًا على إذن مكتب المحامي العام الخمس وتحت إشرافه .

كما طلب النائب العام من الجهات الضبطية مباشرةً إجراءات حصر أوكار الجريمة والعشوائيات التي يتخذها الخارجين ملاذا لهم في مدينة الخمس وضواحيها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها تعزيز الأمن وتسييد القانون