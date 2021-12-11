تأكيد من البعثة الأممية على ضرورة انعقاد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

أكد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، 24 ديسمبر الجاري، وذلك «لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا».

والتقى زينينغا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، صباح اليوم السبت، بمقر المفوضية في طرابلس؛ إذ جرت مناقشة مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية، وذلك مع تبقى أقل من أسبوعين على موعد الاقتراع.

– «المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة

وتناول اللقاء «التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي»، حسب بيان صادر عن المفوضية.

قبل ذلك، قالت المفوضية إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت في بيان اليوم أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.

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