ليبيا الان

قبل إعلان قائمة المرشحين للرئاسة.. المفوضية تُعلن عن مساريْن لضمان المصداقية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الحرص على نجاح العملية الانتخابية؛ مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها؛ نظرًا لأن نتائجها ستُلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد.
وذكرت أنها ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي؛ للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نصّ القانون وتنفيذه.

وأشارت مفوضية الانتخابات، في بيانٍ لها، إلى حرصها على ألا يكون دورها مقتصراً على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى تطبيق صحيحه، بما ينعكس على مصداقية نتائجه.

وكشف البيان عن توجه المفوضية لتبني بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، حيث ستتم الإجراءات القضائية من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، والقانونية من خلال التواصل مع اللجنة المُشكّلة من قبل مجلس النواب.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك