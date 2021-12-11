بعثة الأمم المتحدة تجدد دعمها للانتخابات

طرابلس 11 ديسمبر 2021 (وال) -استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السايح صباح اليوم السبت، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد ريزدون زينينغا، وذلك بمقر المفوضية.

وبحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

وأكد السيد (زينينغا) على دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية، وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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