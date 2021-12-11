المفوضية تعلن تأجيل القائمة النهائية  لمترشحي الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تأجيل القائمة النهائية للمترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.

وأكدت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكيد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص.

وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية تضامنية لا نتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة على حرصها على على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط،

وأوضحت أن المفوضية حريصة على أن يمتد دورها على تنفيذ صحيح القانون بما ينعكس على مصدقية نتائج الانتخابات.

وأضافت المفوضية: أنها سنتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة القانونية المشكلة من مجلس النواب، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.