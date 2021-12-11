بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح اليوم السبت في مراسم توقيع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة وزارتي الاقتصاد والتجارة، والتعليم العلمي والبحث العلمي.

وأشار أبوجناح خلال مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إلى الدور الأهم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من إطلاقها لعدة مشاريع تخدم شريحة ذوي الاعاقة واصفاً إياها بأنها الشريحة الفعالة في المجتمع كما أكد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذا النوع من المشاريع بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد أبوجناح على ضرورة تنفيذ واستكمال المشاريع التي من شأنها خدمة هذه الشريحة المهمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وجعلها ضمن خطة عودة الحياة، واصفاً إياها بالحقوق المشروعة لهم، وأن الحكومة لن تتدخر جهداً في دعم وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى إمكانية تقديم الدعم اللوجيستي لإدارة الخدمة الإجتماعية بالهيئة العامة للصندوق الاجتماعي وتطويرها وتقديم كل ما يلزم من نصائح ودورات تدريبية من شأنها رفع كفاءة المنتسبين وشرائح ذوي الإعاقة في هذا المشروع وتقديم أفضل الخدمات لهم.