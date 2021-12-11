“زينينغا” يُجدّد الدعم الأممي والدولي لإجراء الانتخابات في موعدها

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، “دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية، وضرورة إجرائها في موعدها المحدد؛ لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا”.

جاء ذلك خلال لقاء “زينينغا”، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، في طرابلس، بحثا فيه مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة، وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين، والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي، وفق بيان المفوضية.

يُذكر أن المفوضية العليا للانتخابات ربطت بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بإعلان نتائج الاجتماعات مع مجلسيْ النواب والأعلى للقضاء، التي اعتبرتها شرطاً يسبق كذلك إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية .

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