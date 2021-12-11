البعثة الأممية: نؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لاستقرار ليبيا

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا ضرورة انعقاد الانتخابات في موعدها المحدد، لما تعكسه على سلم واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، ريزدون زينينغا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، تأجيل القائمة النهائية للمترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.

وأكدت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكيد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص.

وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية تضامنية لا نتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة على حرصها على على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط،

وأوضحت أن المفوضية حريصة على أن يمتد دورها على تنفيذ صحيح القانون بما ينعكس على مصدقية نتائج الانتخابات.

وأضافت المفوضية: أنها سنتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة القانونية المشكلة من مجلس النواب، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.