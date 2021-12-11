المنفي يبحث متطلبات مدينة طبرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي، وذلك لبحث متطلبات مدينة طبرق.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى وضع العاملين بمحطة تحلية مياه البحر بطبرق، والعوائق التي تواجههم، حيث وجه المنفي تعليماته لوزير الموارد المائية، ووزير المالية، بضرورة صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

كما بحث اللقاء العراقيل التي تواجه محطة تحلية المرصص المراد إنشاءها في منطقة المرصص، ومحطة تحلية خليج البمبة، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا طبرق.

كما تطرق اللقاء إلى الإتفاقية الليبية – الإيطالية فيما يخص الطريق الدولي، إمساعد – رأس أجدير، والمرحلة الأولى، إمساعد – المرج.