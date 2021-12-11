كيف استهل سعر صرف الدولار تداولات الأسبوع بالسوق الموازية؟

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية مستهلًا تداولات الأسبوع إلى 4.97 دينار من 4.98 دينار المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 6.54 من 6.56 دينار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الليرة التركية فقد سجلت 0.40 دينار، والدينار التونسي 1.75 دينار ليبي، وهي ذاتها الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الأمس.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، تراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 204 دنانير مقابل 205 دنانير.

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