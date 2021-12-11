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بدعم إيطالي.. دورة تدريبية لمشرفي الأقسام بطبي مصراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق بالمركز الطبي مصراتة أعمال اليوم الأول من “الدورة التدريبية الخاصة بمشرفي أقسام العناصر الطبية، المساعدة”، بإشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بالمركز.

ويتركز التدريب، الذي يستمر لأربعة أيام، بالتنسيق مع لجنة متابعة الفريق الطبي الإيطالي، على مجالات “أساسيات الإنعاش للحالات الطارئة، تخطيط القلب، المحاليل والأدوية الوريدية، والعناية بالجروح”.

يُذكر أن المركز نظم، في وقت سابق، ورشة عمل حول الإسعافات الأولية النفسية، والتي قدمها فريق الدعم النفسي الاجتماعي بمصراتة، في إطار رفع القدرة المهنية لكوادره العاملة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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