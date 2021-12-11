الأمم المتحدة تجدد دعم إجراء الانتخابات في موعدها

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، دعم البعثة والمجتمع الدولي للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، ما يحقق السلم والاستقرار في البلاد، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع زينينغا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بهدف بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة، وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية.

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