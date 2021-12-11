المفوضية تبحث مع مجلس النواب ملف الطعون الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مع لجنة مشكلة من مجلس النواب ملف الطعون الانتخابية وآخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت بمقر المفوضية بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو مجلسها أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب بحسب المكتب الإعلامي للمفوضة الوطنية العليا للانتخابات.

واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.