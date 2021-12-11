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اجتماع بين “الحداد” و”الناظوري” في سرت

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ “218” عن وصول رئيس الأركان اللواء محمد الحداد والقائد العام المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري، إلى مدينة سرت.

وأضاف المصدر أن “الحداد” و”الناظور” اجتمعا داخل فندق “المهاري”، الذي طوقته عناصر الأمن من الجهات كافة، في حين لم تحصل “218” على أي معلومات حول ما إذا حضرت أطراف أخرى هذا اللقاء، أو ما دار فيه من نقاشات.

وفي الوقت الذي حاول فيه إعلاميون وصحفيون الدخول إلى الفندق لمتابعة الحدث؛ قامت عناصر الأمن بمنعهم من الدخول، وطلبت منهم مغادرة المكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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