اجتماع بين “الحداد” و”الناظوري” في سرت

كشف مصدر لـ “218” عن وصول رئيس الأركان اللواء محمد الحداد والقائد العام المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري، إلى مدينة سرت.

وأضاف المصدر أن “الحداد” و”الناظور” اجتمعا داخل فندق “المهاري”، الذي طوقته عناصر الأمن من الجهات كافة، في حين لم تحصل “218” على أي معلومات حول ما إذا حضرت أطراف أخرى هذا اللقاء، أو ما دار فيه من نقاشات.

وفي الوقت الذي حاول فيه إعلاميون وصحفيون الدخول إلى الفندق لمتابعة الحدث؛ قامت عناصر الأمن بمنعهم من الدخول، وطلبت منهم مغادرة المكان.

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