قبائل الحزام الأخضر يؤكدون أن موعد الانتخابات ثابت ولا رجوع فيه

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر أن إجراء الانتخابات سيكون ثابتاً في موعده ولا رجوع فيه، حيث ناشد المجلس في بيانهم مفوضية الانتخابات المتمثلة في رئيسها عماد السايح بأن يكون موعد الانتخابات المحدد هو يوم الاقتراع.

وطالب المجلس الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي بالإضافة إلى الدول الكبرى بمجلس الأمن أن يكون لهم كلمة الفصل لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدين بأنهم لن يستطيعوا منع الجماهير في الخروج إلى الساحات والشوارع في حال عدم إجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

