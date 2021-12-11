في أول لقاء بينهم.. اللجنة البرلمانية تبحث مع «السايح» آخر تطورات العملية الانتخابية

أكدت مصادر متطابقة، أن أعضاء اللجنة القانونية المشكلة من البرلمان بخصوص التواصل مع مفوضية الانتخابات، من المقرر لها أن تلتقي اليوم السبت مع عماد السائح رئيس المفوضية.

ويعد لقاء أعضاء اللجنة القانونية المشكلة من البرلمان برئيس المفوضية اليوم هو أول لقاء بينهم، حيث من المقرر أن يتناول اللقاء الوقوف على آخر تطورات العملية الانتخابية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، تأجيل القائمة النهائية للمترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.

وأكدت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكيد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص.

وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية تضامنية لا نتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة على حرصها على على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط،

وأوضحت أن المفوضية حريصة على أن يمتد دورها على تنفيذ صحيح القانون بما ينعكس على مصدقية نتائج الانتخابات.

وأضافت المفوضية: أنها سنتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة القانونية المشكلة من مجلس النواب، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.