ملف الطعون الانتخابية ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون تتصدران مباحثات مفوضية الانتخابات ومجلس النواب

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

جاء خلال الاجتماع، اليوم السبت، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو مجلسها أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة صالح افحيمة وذلك بمقر المفوضية.

استعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.