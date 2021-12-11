«العباني»: مفوضية الانتخابات تتهرب من التزاماتها

اتهم محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، المفوضية العليا للانتخابات بالتهرب من التزاماتها، في أول تعليق له على بيان المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، بشأن تأجيل إعلان القائمة النهائية للمترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.

قال العباني على فيسبوك: “تأخذ من التنسيق مع الهيئات القضائية واللجنة المشكلة بمجلس النواب دريعة للتهرب من إلتزامها. هي جهةٍ فنية لتنفيذ التشريعات الإنتخابية والإشراف عليها، وأنها هي من تقترح على البرلمان تحديد يوم الإنتخابات، والأخير هو من يقرره وفقا لأحكام المادة السادسة عشر من القانون رقم (1) لسنة 2021م. وتعديلاته، وأن المفوضية لم تقم باقتراح اليوم الإنتخابي بعد”.

أضاف: “المطلوب من المفوضية سرعة إعلان القائمة النهائية لأسماء المترشحين لرئاسة الدولة، وكذلك تحديد موعد بداية الحملات الانتخابية للمرشحين، وإقتراح الموعد الذي الذي يناسبها لمجلس النواب الذي سيصدر به قرار، وينتهي بذلك اللغط الدائر حول اليوم الإنتخابي، علما بأنها غير ملزمة بيوم معين، ولها ان تقترح اليوم الذي يناسبها”.