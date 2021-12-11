شركة الكهرباء: 2100 متر من عدة مناطق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2100 متر من أسلاك الكهرباء من دائرتي توزيع الشرق زليتن وقصر بن غشير.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 900 متر على خط موسي من فرعية قردان دائره توزيع قصر بن غشير الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن عدد 23 محول .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر على خط الدافنية الغربية من 30 الدافنية التابع لدائره توزيع الشرق زليتن مما أدى لفقد التغذية على عدد 15 محول .