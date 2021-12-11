تفاصيل لقاء اللجنة البرلمانية مع عماد السايح

العنوان-طرابلس

عقدت اللجنة البرلمانية، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح؛ وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجه الانتخابات.

وقال عضو اللجنة، صالح افحيمة: “أن المفوضية تقوم بدورها بشكل جيد وماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية”.

وأوضح افحيمة أنه “من خلال ما دار من نقاشات مع رئيس المفوضية اتضح أن هنالك خلل في تطبيق القانون من بعض الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وقال افحيمة أن “اللجنة طالبت من المفوضة تقديم تقرير مكتوب لغرض تقديمه لمجلس النواب لعرضه على البرلمان ليتخذ مجلس النواب ما يراه مناسب بالخصوص”.

وأوضح افحيمة أن المفوضية طلبت بعض الإجراءات من مجلس النواب سيتم الإعلان عنها في حينها، مشيرا أنها دعمت مطلبها بوثائق ومساندات تأكد ضرورة القيام بهذه الإجراءات.

وأكد افحيمة أن اللجنة البرلمانية بدورها سوف ترفع مطالب المفوضية في تقريرها لمجلس النواب وهو صاحب القرار النهائي في الاستجابة من عدمها.