ليبيا تسجّل 10 وفيات يومياً بـ”كورونا” خلال الأسبوع الماضي

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تقريره الأسبوعي، أن الحالة الوبائية في ليبيا تعد في حالة الانتشار الجمعي، وفق التصنيف العالمي.

وكشفت بيانات المركز، في تقريره الذي صدر اليوم السبت، عن وصول عدد الإصابات الكلية التراكمية إلى 377,450 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 5,540.

وقدّر المركز عدد الحالات النشطة الأسبوع الماضي بنحو 7,411 حالة بانخفاض بلغ 4 %عن الأسبوع الماضي، حيث بلغت الحالات التي تحتاج لرعاية طبية 159 حالة بانخفاض بلغ 9 %عن الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز أن عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميا سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث بلغت 4,094 اختباراً، بانخفاض 6 %عن الأسبوع الماضي لتسجل حالات الاصابة الأسبوعية، وفق هذه الاختبارات، 435 حالة يومياً، بينما بلغ متوسط الوفيات اليومية عشر حالات.

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