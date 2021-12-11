الكبير: توحيد البنك المركزي يحتاج إلى 6 أشهر

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في لقاء متلفز، أن توحيد المصرف المركزي، يحتاج إلى نحو 6 أشهر قادمة.

وشرح الكبير سبب هذه المدة بالقول إنهم بحاجة لعامل الوقت للتغلب على الصعوبات التي تعرقل عملية التوحيد، بغية دعم اقتصاد البلاد وتعزيز العلاقة مع الشركاء الدوليين.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى أن توحيد المركز سيسهم في مراقبة سعر الصرف بطريقة أكثر فعالية، كما أنه سيدعم السياسة المالية والتمويل الحكومي.

يذكر أن الكبير بحث مع نائب المحافظ، علي الحبري، الإثنين الماضي، الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا