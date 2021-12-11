الشاطر: الانتخابات الرئاسية تقضي على ثورة هدفها التداول السلمي على السلطة

اعتبر عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري للدولة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل الاستفتاء على الدستور ستنتج ديكتاتورا جديدا وستقضي على «ثورة هدفها التداول السلمي على السلطة».

وتساءل «الشاطر»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «ما الذي يدفعنا لإجراء انتخابات رئاسية قبل الاستفتاء على الدستور؟».

وتابع قائلا: إن «رغبة مرضى الاستيلاء على حكم البلاد هو المحرك الرئيس هذه الرغبة ستنتج دكتاتور جديد وتقضي على ثورة هدفها التداول السلمي على السلطة».

واختتم عضو المجلس الاستشاري للدولة، قائلا، «نفكر داخل صندوق فيه مرضى بالسلطة وصولجان الحكم».