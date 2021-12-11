أبوسبيحة: كيف نثق في شخص لم يلتزم بتعهداته أخلاقيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2021

طرح رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي أبوسبيحة، تساؤل حول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه للانتخابات قائلا كيف للشعب أن يثق فى شخص لم يلتزم بتعهداته أخلاقيا في إشارة إلى تعهده بعدم الترشح للانتخابات في ليبيا.

وقال أبوسبيحه في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نحن مع المحكمة فى أن تعهد عبدالحميد الدبيبة أمام لجنة الحوار أخلاقى وغير ملزم قانونيا.

وأضاف “كيف للشعب أن يثق فى شخص لم يلتزم بتعهداته أخلاقيا ويرشحه كرئيسا له ومن يضمن وفائه بالتزاماته التى سيقدمها للشعب فى برنامجه الانتخابي ولديه سابقة خطيرة بهذا الحجم فى عدم الوفاء”.

وكان الدبيبه تعهد أمام ملتقى الحوار بعدم الترشح للانتخابات المقررة في ليبيا في الـ24 من ديسمبر 2021.