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اللجنة النيابية تبحث تطورات ومعوقات العملية الانتخابية مع “السائح”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمتابعة العملية الانتخابية، ممثلة برئيسها الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب عملها، اليوم السبت، بلقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

وأوضحت المفوضية أن اللقاء الذي جمع الجانبين، في مقرها بطرابلس؛ تركّز على بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية، كما شهد مناقشة ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نصّ القانون الانتخابي وتنفيذه.

يُذكر أن اللجنة النيابية شُكّلت بقرار من مجلس النواب، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء “لرصد الصعوبات والعراقيل التي تُصادف هذه العملية”.

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قناة 218 الليبية

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