اجتماع بين مجلس المفوضية ولجنة مجلس النواب لمتابعة مستجدات الانتخابات الرئاسية

طرابلس 11 ديسمبر 2021 (وال) بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت 11 ديسمبر 2021م، بين رئيس مجلس المفوضية السيد الدكتور ” عماد السايح” ، وعضو مجلسها السيد “أبوبكر مردة”، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب السيد الهادي الصغير، وعضو اللجنة السيد طلال الميهوب وذلك بمقر المفوضية.

استعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.(وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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