السعودية والكويت: نرحب بالجهود الأممية لدعم إجراء الانتخابات الليبية

أعربت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الانتخابات المقبلة المتفق عليها، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن كل من المملكة ودولة الكويت يعربان في ‏بيان مشترك، عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه.

وأضافا، أن الاستحقاق السياسي المنتظر سيعمل على تمكين الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن

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