افحيمة: أسباب سياسية وقانونية تعرقل عمل مفوضية الانتخابات

كشف النائب صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، عن لقاء جمعه برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على أسباب تعثر مسيرة المفوضية نحو الانتخابات وأهم المعوقات التي تواجه المفوضية، وقال: “وجدنا أن المفوضية تقوم بدورها بشكل جيد وأنها ماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية”.

أضاف افحيمة على فيسبوك: “من خلال ما دار من نقاشات مع رئيس المفوضية اتضح أن هنالك خلل في تطبيق القانون من بعض الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وطلبنا تقديم تقرير مكتوب للجنة لغرض تقديمه لمجلس النواب لعرضه على البرلمان ليتخذ مجلس النواب ما يراه مناسباً بالخصوص”.

واختتم افحيمة: “المفوضية طلبت بعض الإجراءات من مجلس النواب سوف يتم الإعلان عنها في حينها و دعمت مطلبها بوثائق و مستندات تؤكد ضرورة القيام بهذه الإجراءات و اللجنة البرلمانية بدورها سوف ترفع هذا الطلب في تقريرها لمجلس النواب وهو صاحب القرار النهائي في الاستجابه من عدمها”.