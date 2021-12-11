الكبير: عملية توحيد المصرف المركزي ستستغرق ستة أشهر

ليبيا – أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن عملية توحيد المصرف ستستغرق ستة أشهر وهي فترة سيتم خلالها التغلب على الصعوبات في هذا الصدد.

الكبير أشار خلال مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” الأمريكية وفقاً لقناة”الغد” أن عملية التوحيد ستدعم اقتصاد البلاد وتُعزز العلاقة مع الشركاء الدوليين، مشدداً على أهمية القطاع النفطي الذي يُشكّل 95% من اقتصاد البلاد، حيث يساهم استمرار الصادرات في دعم تقدّم الاقتصاد والتغلب على تبعات الحرب ووباء كورونا.

ولفت إلى أن توحيد المركزي سيساعد في مراقبة سعر الصرف بطريقة أكثر فعالية، كما أنه سيدعم السياسة المالية والتمويل الحكومي.

وقال إن توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سيمكن من توحيد السياسة النقدية وتوحيد التمويل للحكومة وتعزيز متابعة سعر الصرف.

وأكد أن الأوضاع حتى الآن جيدة جداً ولا يوجد عجز في الميزانية ولا ميزان المدفوعات، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الماضي.

كما شدد على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة ارتفاع الدين العام الذي وصل إلى 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية